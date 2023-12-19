Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военные преступления россиян в Украине: в ООН сделали циничное заявление

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1885
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военные преступления россиян в Украине: в ООН сделали циничное заявление

Флаг ООН / Фото: Getty Images

В ООН обнаружили грубые нарушения международного права прав человека со стороны россиян.

После почти двух лет полномасштабного вторжения в ООН заявили, что есть признаки того, что российские оккупационные войска совершили военные преступления на оккупированных территориях.

Об этом сказал главный представитель ООН по правам человека Фолкер Турк, передает The Guardian.

"Российская Федерация в значительной степени не приняла адекватные меры по защите гражданских лиц и гражданских объектов от последствий их атак", — заявил Турк в Совете по правам человека в Женеве.

Он также признал, что мониторинг его ведомства указывает на "грубые нарушения международного права прав человека, серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, прежде всего, со стороны сил Российской Федерации".

Напомним, ранее в ООН был обнародован доклад о ситуации в Украине на фоне войны.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1885
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация