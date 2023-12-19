Военные преступления россиян в Украине: в ООН сделали циничное заявление

После почти двух лет полномасштабного вторжения в ООН заявили, что есть признаки того, что российские оккупационные войска совершили военные преступления на оккупированных территориях.

Об этом сказал главный представитель ООН по правам человека Фолкер Турк, передает The Guardian.

"Российская Федерация в значительной степени не приняла адекватные меры по защите гражданских лиц и гражданских объектов от последствий их атак", — заявил Турк в Совете по правам человека в Женеве.

Он также признал, что мониторинг его ведомства указывает на "грубые нарушения международного права прав человека, серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, прежде всего, со стороны сил Российской Федерации".

Напомним, ранее в ООН был обнародован доклад о ситуации в Украине на фоне войны.

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