В 2024 году общие расходы России на оборону выросли на 42% в реальном выражении и составили 13,1 триллиона рублей (это примерно 462 миллиарда долларов).

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные исследования Международного института стратегических исследований (IISS).

По прогнозам IISS, в этом году общие российские расходы на оборону, включая так называемые добровольные взносы региональных органов власти и компаний, возрастут на 13,7% и достигнут 15,6 трлн рублей, что эквивалентно 7,5% ВВП или почти 40% российских федеральных расходов. Хотя это наносит ущерб экономике РФ, как отмечают аналитики IISS, Россия все еще может покрывать расходы на войну.

Оборонные бюджеты всех европейских стран вместе, включая Великобританию и страны-члены ЕС, в прошлом году выросли почти на 12% и составили 457 миллиардов долларов, что на 5 миллиардов долларов меньше, чем расходы Москвы.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус не согласен с требованием нового президента США Дональда Трампа увеличить целевой показатель расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте призвал страну повысить расходы на оборону и увеличить производство оружия, объяснив свой призыв тем, что это лучший способ предотвратить войну.

Трамп еще во время предвыборной кампании потребовал союзников по НАТО увеличить оборонные расходы одним из центральных аспектов своей риторики.

К слову, журналист Виталий Портников обратил внимание, что из-за санкций США, введенных в последние дни правления администрации президента Джо Байдена, Россия теряет рынок сбыта нефти в Китае и Индии, а вместе с тем – возможность для ведения агрессивной войны.

Читайте также: