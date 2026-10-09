Военные рейсы Алжира в Москву через Польшу подняли резонанс: что говорят в Варшаве

Самолет C-130 Hercules / © Associated Press

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На днях в СМИ появилась информация, что военные самолеты Алжира регулярно летают в Россию через воздушное пространство стран ЕС, в частности, Польши, доставляя военное оборудование. Польские военные говорят, что Алжир не декларировал опасные грузы во время полетов в РФ.

Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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В комментарии изданию военные заявили, что алжирские самолеты не декларировали никаких опасных грузов. Отмечается, что алжирские военные самолеты получают разрешения на полеты над страной в соответствии с действующими процедурами.

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В заявках, которые представляют дипломатические представительства, указывают цель полета и информацию о грузе. Если же информация не соответствует действительности, то разрешение на полет не дают.

В то же время, по данным польского командования, рейс самолета воздушных сил Алжира над территорией Польши состоялся по установленным правилам, а заявленный груз не содержал опасных материалов.

«Учитывая недавние сообщения СМИ о пролете алжирского военного самолета над территорией Польши, сообщаем Вам, что полет был осуществлен в соответствии с действующими процедурами, а перевозимый груз, согласно информации, заявленной в заявке, не содержал опасных грузов», — говорится в сообщении.

В то же время полковник Кристиан Зенц, соучредитель программы F-16 в Польше, считает, что НАТО должна более тщательно проверить эти рейсы и задать больше вопросов по их цели.

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«Я думаю, что у нас очень мало возможностей проверить содержание груза, потому что для этого нам пришлось бы пригласить остановку в Польше. Практически невозможно», — сказал полковник.

Военные алжирские рейсы над Польшей

Издание Defense24.pl сообщило, что военные самолеты Алжира регулярно осуществляют рейсы в РФ над территорией стран ЕС, в частности Польши, поставляя военное оборудование. В последнее время количество таких полетов выросло.

В частности крайний полет был 6 октября. По данным издания, самолет вылетел с военно-транспортной авиабазы Буфарика, пролетел над Италией, Хорватией, Венгрией и Словакией, а около полудня вошел в воздушное пространство Польши. Потом направился к востоку — в Беларусь и приземлился в московском аэропорту Внуково.

Издание отмечает, что такие рейсы могут быть связаны не только с перевозкой отдельных грузов, но и с более широким военно-техническим сотрудничеством. В частности, самолеты могут транспортировать вооружение и оборудование для находящихся на вооружении Алжира российских систем. В то же время, конкретный груз этого рейса требует подтверждения.

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