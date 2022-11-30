Военные самолеты РФ и Китая вошли в зону ПВО Южной Кореи – она подняла истребители

Два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Южной Кореи. Военные Южной Кореи в ответ подняли в воздух истребители.

Об этом пишут Reuters и Sky News.

По данным Объединенного комитета начальников штабов в Сеуле, таких случаев было несколько. Сначала в районе южного и северного побережья Южной Кореи в 5:50 утра по местному времени (10:50 вечера по Киеву) два китайских бомбардировщика H-6 несколько раз появились, а затем покинули южнокорейскую зону ПВО.

Несколько часов спустя китайские бомбардировщики повторили свой маневр, но уже со стороны Японского моря, причем их сопровождали российские бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35. Через 18 минут они вышли из зоны ПВО.

"В качестве тактических мер и подготовки к непредвиденным обстоятельствам наши ВВС подняли в воздух истребители перед появлением китайских и российских самолетов в зоне ПВО", — говорится в сообщении пресс-службы южнокорейской армии.

В то же время отмечается, что нарушений воздушного пространства Южной Кореи не произошло.

Зона идентификации ПВО – это зона воздушного пространства, где радары ПВО страны уже видят воздушные цели. Однако, такая зона не является частью суверенного воздушного пространства, поэтому вход в нее не считается нарушением. При этом общепринято, что входящие в чужую зону идентификации самолеты предупреждают об этом, сообщая о своем статусе и принадлежности.

Ранее представители РФ и Китая заявляли, что боевые самолеты участвовали в совместных учениях.

Напомним, 29 ноября китайские военные заявили, что ракетный крейсер США "незаконно вторгся" в воды КНР вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море.

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