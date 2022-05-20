Военные США могут остаться в Европе из-за войны в Украине и угроз Кремля по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Если Россия не прекратит войну в Украине и не перестанет угрожать Финляндии, Швеции и НАТО, США оставят 100 тысяч военнослужащих в Европе.
В случае необходимости , США могут временно увеличить свой военный контингент в Европе. Решения могут быть приняты, если НАТО проведет больше военных учений или изменится ситуация с безопасностью в Европе.
Об этом сообщают американские чиновники, передает CNN.
По словам чиновников, эти планы рассматриваются после состоявшейся в четверг в Брюсселе встречи руководителей военных глав НАТО. Главнокомандующие стран-членов НАТО дают рекомендации предстоящей встрече министров обороны стран Альянса, запланированной на июнь, а также на высшем уровне саммита, который пройдет в Мадриде в конце мая.
Стоит отметить, что США увеличили свое общее количество войск в Европе с 60 000 военнослужащих до вторжения России в Украину до около 100 тысяч. Таким образом, войска и военные средства усилили вдоль восточного фланга Европы, чтобы поддержать НАТО и еще больше сдерживать Россию. США предоставили тысячи военных в Силы реагирования НАТО, которые были задействованы впервые в истории НАТО в начале этой весны.
Напомним, в рамках новой военной помощи от США на сумму 40 млрд. дол. планируется поставка Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.
Читайте также: