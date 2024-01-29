Военные США на базе в Иордании спутали свой беспилотник с вражеским - СМИ

Американский дрон возвращался на базу, поэтому попыток сбить объект в воздухе не было.

Причиной поражения военной базы США в Иордании беспилотником могло стать то, что его спутали с американским дроном.

Об этом говорится в сообщении AP со ссылкой на анонимные источники.

По предварительным данным, вражеский беспилотник, нанесший удар по объекту США в Иордании, могли спутать с находившимся в воздухе американским БПЛА в то же время.

Напомним, в результате ночной атаки БПЛА на американскую базу в Иордании вблизи границы с Сирией погибли трое военнослужащих армии США, еще более 20 получили ранения.

28 января президент США Джо Байден заявил, что атаку совершили "радикальные группы боевиков, поддерживаемых Ираном".

Ранее, 18 января, стало известно, что армия Иордании нанесла авиаудары по южной части Сирии, в результате которых погибли 10 человек.

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