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Военные США проводят хакерское наступление в поддержку Украины – глава киберкомандования

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Военные США проводят хакерское наступление в поддержку Украины – глава киберкомандования

Фото: Getty Images

Глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне сообщил, что американские военные проводят наступательные хакерские операции в поддержку Украины.

Так, военные хакеры из США "провели серию операций" в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом Накасоне рассказал в интервью Sky News.

"Мы провели серию операций по всему спектру: наступательные, оборонительные, информационные операции", – сказал американский генерал.

Он не указал подробности этих операций, однако заверил, что они были законными, осуществлялись с гражданским надзором за военными и в рамках политики минобороны США.

Глава киберкомандования США также заявил, что обеспокоен ежедневно риском российской кибератаки, направленной на его государство. Поэтому операции "охоты вперед" позволяют США искать иностранных хакеров и идентифицировать их инструменты прежде, чем они будут использованы против Америки.

Напомним, 30 мая международная группа хакеров Anonymous сломала ряд госсайтов Беларуси за причастность к развязанной Россией войны в Украине.

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