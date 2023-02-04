Военные США сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар-разведчик

Для осуществления этой миссии США необходимо было обеспечить существенное локализованное закрытие воздушного пространства.

Пентагон применил силу и сбил китайский шар-разведчицу, который был пойман на слежении за северными территориями США.

Об этом сообщает FoxNews.

Отмечается, что военные США сбили аэростат над Атлантическим океаном.

Ранее Пентагон проработал шаги по обеспечению защиты населения. Для осуществления этой миссии США необходимо было обеспечить существенное локализованное закрытие воздушного пространства.

BREAKING NEWS: US military shoots down Chinese spy balloon over Atlantic Ocean https://t.co/QpGwxusdfz — Fox News (@FoxNews) February 4, 2023

Шар-шпионка в небе над США

В небе над Соединенными Штатами был замечен китайский воздушный шар-разведчик. В Пентагоне заявили, что следят за ним, но решили не сбивать воздушный объект из соображений безопасности.

Объект отслеживали, в том числе, и в штате Монтана, где расположены некоторые ядерные ракеты шахтного базирования. Для безопасности граждан в среду, 2 февраля, было отменено несколько авиарейсов.

Позже Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что откладывает свой визит в Китай после инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом, который был обнаружен на северо-западе США.

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