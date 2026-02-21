Военные США заявили об очередном ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане (видео)

Реклама

Военные США заявили о новой операции в акватории Тихого океана, во время которой было атаковано судно, связанное с незаконным оборотом наркотиков .

Об этом сообщило United States Southern Command в своем официальном аккаунте в соцсети X.

В сообщении отмечается, что операция была проведена в рамках борьбы с транснациональной преступностью и незаконным трафиком наркотиков. Детали о месте проведения операции, количестве изъятых веществ или задержанных пока не разглашаются.

© из соцсетей

Южное командование ВС США отвечает за военные операции в регионе Центральной и Южной Америки, а также в близлежащих морских зонах, в частности, в части Тихого океана.

Подобные операции являются частью более широкой кампании США по противодействию международным наркокартелям и нелегальной перевозке наркотиков по морским маршрутам.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп намекнул за операцию против наркокартелей в Мексике .

После успешного перекрытия 97% морского наркотрафика в США начинают действовать на суше, чтобы остановить волну смертей среди американцев.