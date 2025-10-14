Военные свергли президента после недель протестов: что произошло

Протестующие призывают президента Андри Раджуэлину уйти в отставку в Антананариву, Мадагаскар, во вторник, 14 октября 2025 года / © AP

На Мадагаскаре, островном государстве в Индийском океане произошел военный переворот. Он стал кульминацией многонедельных массовых протестов молодежи. Во вторник, 14 октября, президент Андри Раджуэлина был свергнут.

Об этом пишет The Washington Post.

Протесты, возглавившие так называемое «поколение Z», начались как проявление недовольства из-за постоянных отключений электроэнергии, нехватки возможностей и крайней бедности, охватывающей около 75% населения.

Хронология падения властей

Опасаясь за свою безопасность, президент Мадагаскара Андре Раджуэлина покинул страну. В понедельник (13 октября) вечером он объявил, что находится в безопасном месте. Во вторник (14 октября), находясь в неразглашённом месте, Раджуэлина издал указ о роспуске нижней палаты парламента.

Законодатели проигнорировали указ и подавляющим большинством голосов проголосовали за импичмент 51-летнего лидера. После голосования полковник Майкл Рандриарина, лидер элитного военного подразделения CAPSAT, объявил о захвате власти.

Создание военного совета

Полковник Рандриарина заявил, что вооруженные силы формируют совет из офицеров армии и жандармерии (военного подразделения, контролирующего гражданскую деятельность). Этот совет назначит премьер-министра для быстрого создания гражданского правительства.

Военные приостановили действие Конституции и полномочия Высшего Конституционного Суда. Они обещают провести референдум через два года.

Реакция сторон

Протестующие и солдаты на главной площади столицы Антананариву праздновали эту новость. Офис Раджуэлины осудил действия военных, назвав их «незаконной декларацией» и «серьезным нарушением верховенства права».

Интересно, что сам Раджуэлина пришел к власти в 2009 году также в результате военного переворота. Его падение стало очередным эпизодом политической нестабильности, с которой сталкивается Мадагаскар с момента обретения независимости в 1960 году.

