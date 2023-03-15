Военные учения Китая, Ирана и РФ – США будут следить за их ходом

США намерены наблюдать за военными учениями Китая, Ирана и России в Оманском заливе, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет The Guardian.

"Мы будем наблюдать за ними, мы будем следить за ними, очевидно, чтобы убедиться, что в результате этих учений не возникнет угрозы интересам нашей национальной безопасности или интересам наших союзников и партнеров в регионе", — заявил Кирби.

Он уточнил, что наблюдение будет проводиться "столь хорошо, насколько это возможно".

Напомним, 15 марта Китай, Иран и Россия начали военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе, они продлятся до 19 марта.

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