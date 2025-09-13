Военные учения: Россия отработала удары "Кинжалами" по НАТО

Міг-31 з «Кинджалом»

Экипажи российских самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» совершили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках стратегических военных учений «Запад-2025».

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали причинение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составляла около четырех часов», — говорится в сообщении Минобороны.

По его данным, «учебно-боевые задания выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции».

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В отработке задач была задействована пара МиГ-31.

Что предшествовало

Напомним, на территории Беларуси проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Отмечается, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и «Орешника».

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В Москве говорят, что мол, удивлены таким решением Варшавы.