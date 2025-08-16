Военные учения в Беларуси: представляют ли они угрозу для Украины

В Беларусь прибыл первый эшелон с русскими военными / © ТСН.ua

Уже 6 августа в Белоруссию прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой. Украинская разведка и пограничная служба отслеживают численность личного состава и вооружения, которые Москва может привлечь к военным учениям «Запад-2025».

Об этом говорилось в комментарии «24 Канала» полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана.

В обществе распространяются опасения, что под прикрытием учений Россия может снова использовать территорию Беларуси для нового наступления на Украину. Однако успокаивает: угроза возможна только при определенных условиях.

«Риски появятся тогда, если на учениях будет развернута хотя бы одна армия — около 50 тысяч военных. В таком случае Украине придется реагировать на это направление», — объяснил Свитан.

По его словам, в Беларусь переброшено лишь несколько батальонов. Даже если сохранится нынешняя динамика, к началу учений россияне смогут развернуть не более 10 тысяч военных. Это, отмечает эксперт, не создает реальную угрозу для Украины.

Кроме того, он считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не позволит использовать территорию страны для нового вторжения:

«Если Беларусь откроет второй фронт, украинские средства поражения способны в считанные часы уничтожить стратегические объекты, энергетику и транспортную инфраструктуру. Лукашенко отлично это понимает», — отметил военный.

Рассвет также подчеркнул, что российская армия сейчас испытывает серьезный дефицит сил на Восточном фронте. Именно туда Москва опрокидывает основные резервы, в том числе 20–30 тысяч военных из Курского соединения. Они должны усилить участок фронта от Гуляйполя до Купянска.

По оценкам эксперта, в Беларуси вряд ли появится больше нескольких батальонов российских военных. Это означает, что учения «Запад-2025» пока не представляют критической опасности для Украины.

Напомним, ранее разведка Украины оценила риск вторжения из Белоруссии. Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что позиция главы РБ Александра Лукашенко состоит в том, чтобы не быть вовлеченным в боевые действия, несмотря на союзнические отношения с Россией.