Военные учения в Беларуси: в ВСУ предупредили об "определенной опасности"

В ходе новых учений в Беларуси будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения.

На территории союзницы РФ Беларуси продолжаются военные учения, активная фаза которых приходится на 22 и 26 сентября. В ВСУ говорят об "определенной опасности".

Об этом сообщил командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ Сергей Наев.

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"Соответственно, будут привлечены пять полигонов, авиация и общевойсковые подразделения. Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика", – подчеркнул он.

Наев подчеркнул, что в случае угрозы Генштаб ВСУ предоставит дополнительные силы для реагирования.

"Мы руководим теми силами, которые в составе стабилизационных группировок. В случае роста угрозы Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будут переданы дополнительные силы. Это простая военная арифметика — наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", — отметил Наев.

Между тем, в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что в обучении примут участие должностные лица исполнительных комитетов и военных комиссариатов области, военнообязанные Могилевского, Осиповичского и Чаусского районов, а также два отряда "народного ополчения".

"Силы территориальной обороны отработают вопросы охраны и обороны важных объектов, обеспечение мер военного положения с привлечением отрядов народного ополчения, ведение борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, в том числе с боевой стрельбой артиллерийских подразделений территориальных войск на полигоне", — сказано в сообщении.

Напомним, в Беларуси заявили, что готовы провести совместные военные учения с Польшей.

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