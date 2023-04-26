Военных не хватает: в России предлагают доверить охрану границ гражданским

В России заявили, что они "не имеют возможностей, как было в Советском Союзе", поэтому охрану госграниц следует доверить простым гражданам.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для охраны госграниц России необходимо задействовать гражданских добровольцев.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Meduza.

"К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась военными подразделениями погранвойск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это полностью реально и понятно. Во многих странах это практикуется", – сказал российский депутат.

По его словам, важно принять принципиальное решение – привлекать жителей к охране границы или нет. Мол, только тогда нужно будет формировать подразделения и организовывать процесс.

"То есть мы доверяем нашему народу в вопросе, что касается ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Это достаточно широкий круг вопросов", — заявил депутат Госдумы РФ.

В то же время Картаполов подчеркнул, что, по его мнению, привлекать добровольцев все-таки нужно.

Напомним, в России начали рассылать повестки с угрозами применения "ограничительных мер" в случае неявки в военкомат.

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