Военный аналитик назвал тех, кто способен осуществить мятеж против Путина

Из-за санкций бизнес-элита России может пойти на мятеж против Кремля.

Российские олигархи способны совершить мятеж против путинской власти в РФ.

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник.

"На мой взгляд, единственная серьезная сила, которая может найти эту кротовую норку до самого Путина — это большая олигархия. Почему? Они все обложены санкциями, они безумно теряют, а люди, которые имеют ультравысокие прибыли и они уже сошли с ума на своем достатке", – отметил эксперт.

По словам Черника, от военнослужащих шага по мятежу ждать не приходится, потому что министр обороны Сергей Шойгу является верным приспешником именно главы Кремля Путина.

"Кстати, тоже достаточно редкое явление в их истории, чтобы именно военные так поддерживали своего царя или недоцаря", — сказал эксперт.

Напомним, в Москве полагают, что после вероятной гибели главы "Вагнера" Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Российские спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить подобной ситуации, которую "Вагнер" организовал в конце июня.

Между тем, в Минобороны России более заинтересовано в гибели Пригожина, чем Путин.

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