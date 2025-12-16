ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
339
Время на прочтение
1 мин

Военный дрон упал рядом с жилым домом в Польше – чем все закончилось

В Мазовецком воеводстве Польши военный дрон упал на частную территорию вблизи жилого дома.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Польше военный дрон упал на частную территорию

В Польше военный дрон упал на частную территорию / © RMF FM

Инцидент произошел в населенном пункте Леково в Мазовецком воеводстве, Польша.

Как сообщает корреспондент RMF FM, военный дрон упал на территорию частной собственности.

По предварительным данным, беспилотник не повредил жилые здания. В результате падения дрона никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Молдове в населенном пункте Кухурештий де Жос, район Флорешт, упал беспилотник типа Гербера. Дрон с рашистским символом Z приземлился на крышу дома местного охранника.

Дата публикации
Количество просмотров
339
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie