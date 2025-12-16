- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 339
- Время на прочтение
- 1 мин
Военный дрон упал рядом с жилым домом в Польше – чем все закончилось
В Мазовецком воеводстве Польши военный дрон упал на частную территорию вблизи жилого дома.
Инцидент произошел в населенном пункте Леково в Мазовецком воеводстве, Польша.
Как сообщает корреспондент RMF FM, военный дрон упал на территорию частной собственности.
По предварительным данным, беспилотник не повредил жилые здания. В результате падения дрона никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняют соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что в Молдове в населенном пункте Кухурештий де Жос, район Флорешт, упал беспилотник типа Гербера. Дрон с рашистским символом Z приземлился на крышу дома местного охранника.