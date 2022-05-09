Военный эксперт назвал реальную причину, почему Путин убрал с парада "самолет Судного дня" и всю авиацию

Военный эксперт назвал реальную причину, почему Путин убрал с парада "самолет Судного дня" и всю авиацию

Во время военного парада в Москве была отличная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов.

В Москве впервые за всю историю современной РФ отменили воздушную часть парада до 9 мая из-за якобы погодных условий. Ранее анонсированный пролет самолета "Судного дня" так и не состоялся.

Но воздушная часть парада была отменена по политическим, а не погодным причинам. Путин принял решение не демонстрировать "самолет Судного дня" – командный борт Ил-80, предназначенный для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны, под давлением Запада.

Такого мнения придерживается военный эксперт Олег Жданов. В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL он сказал, что воздушная часть парада была отменена из-за ультиматума со стороны Запада.

Как пояснил эксперт, такой ультиматум был сделан после многочисленных заявлений и намеков руководства РФ о возможности применения ядерного оружия в ходе войны против Украины.

"Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Обратите внимание, сразу все чиновники в РФ начали говорить — да нет", мы и не собирались применять ядерное оружие», – уточнил Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что в момент проведения военного парада в Москве была отличная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов.

"Я смотрю прямую трансляцию – там отличная погода для авиации, просто летай, сколько душа пожелает, – сказал он. – Но убрали "самолет судного дня", а больше там нечего показывать", – добавил эксперт.

Напомним, Путин 8 мая поздравил Украину с "Днем победы".

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