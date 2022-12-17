Военный эксперт объяснил, почему изменилось отношение Германии к войне в Украине

Отношение к войне РФ в Украине со стороны президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и немецкого канцлера Олафа Шольца изменилось после того, как немецкие политики посетили места военных преступлений оккупантов.

Об этом говорил в своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, именно после посещения Украины президент Штайнмайер признал свои ошибки относительно возможности договориться с оккупантами о мире.

"Он посмотрел на эти застенки, на братские могилы с людьми со связанными руками, завязанными глазами, со следами пыток на телах. Это, я думаю, заставило его резко изменить свое мнение, свое отношение к РФ и вообще к этой войне”, – объяснил Жданов.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, по мнению эксперта, более продолжительно осознавал происходящее в Украине. Но изменить отношение к войне его также заставил визит в Украину, в частности, в Бучу.

"Я думаю, что визуализация того геноцида, который создает Российская Федерация, повлияла на мнение и Штайнмайера, и Олафа Шольца", — подчеркнул он и добавил, что теперь изменение своего отношения Германия должна подтвердить обещанными поставками оружия.

Напомним, по результатам социологического опроса, проведенного по заказу немецкого телеканала ZDF, относительно предоставления Украине современных боевых танков, количество сторонников такого решения в Германии достигло 48 процентов.

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