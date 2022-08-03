Военный эксперт предположил, реальны ли угрозы Китая нанести ядерный удар

По его словам, боевой арсенал Китая в 15 раз меньше, чем США.

Об этом Олег Жданов рассказал в интервью ведущей Наталье Мосейчук.

"О ядерном противостоянии. Боевой арсенал США и Китая в соотношении 1:15. У Китая на вооружении менее 500 снарядов, у Америки — примерно 7 тысяч. Экономика Китая — это 30% ВВП, которые он получает от США", — сказал Жданов.

Напомним, издание Global Times сообщило, что вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время начавшихся у Тайваня учений.

Заметим, во вторник, 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Китая отомстить за визит.

Ответ на визит Пелоси поступил быстро. Армия Китая, объявив о начале учений вечером 2 августа, отклонилась от предварительного официального заявления об учениях между 4 и 7 августа.

Не последние китайские предупреждения: что будет с Тайванем и как это повлияет на Украину – Алексей Коваль

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