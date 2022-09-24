Военный эксперт рассказал, сколько будут платить российским воинам за убийства в Украине

Сегодня наемники в РФ получают около 360 тысяч рублей, что значительно отличается от средств, получаемых мобилизованными россиянами.

Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

"Я думаю, что по этому поводу (оплата военной службы в РФ – ред.) будут огромные конфликты среди военнослужащих РФ. Сегодня даже исходя из обнародующих видео содержание мобилизованных ляжет на плечи местных бюджетов. А там цена будет отличаться капитально", — говорит Жданов.

По словам эксперта, сегодня наемники получают около 360 тысяч рублей. Речь идет, в частности, о бойцах частных военных компаний. Дополнительно выплачиваются премиальные за каждый бой.

"Я думаю, что ЧВК не смешивают с регулярными частями из-за разницы в отношении войны. ЧВК выполняют свою работу, а контрактники преимущественно воюют принудительно. Идеологически настроенных военных там очень мало. На этой основе будет огромное количество конфликтов. При этом конфликты будут с командным составом. Мол, почему кто получает столько-то, а я столько-то, буду я воевать за эти деньги или не буду. Все "хорошее" в смысле конфликтных ситуаций в вооруженных силах РФ еще впереди. Все только начинается", — рассказал Жданов.

Напомним, на территории Российской Федерации во время частичной мобилизации прибегают к чрезвычайным мерам из-за нежелания россиян участвовать в боевых действиях. С самого начала мобилизации в Краснодарском крае России представители военных комиссариатов приступили к обходам домов с немедленным вручением повесток.

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