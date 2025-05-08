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Военный флот Нидерландов получил новый корабль, сделанный из украинской стали компании Ахметова
Нидерланды получили новый корабль военного назначения, созданный из украинской стали Метинвеста Ахметова
Новый корабль боевого обеспечения Нидерландов, Den Helder, официально прибыл в свой домашний порт и был интегрирован в Королевский флот. При строительстве судна было использовано 4760 тонн стали металлургического комбината Азовсталь Группы Метинвест - ее привезли еще до начала полномасштабного вторжения, в 2020-2021 годах.
Кроме этого, в конструкции корабля Den Helder применено 240 тонн продукции итальянского завода Metinvest Trametal
Den Helder имеет длину почти 180 метров и рассчитан на основной экипаж из 76 человек, с возможностью размещения еще 80. Он способен одновременно обслуживать до шести кораблей, транспортирует более восьми миллионов литров топлива, а также значительные объемы продовольствия, воды, боеприпасов и других критически важных ресурсов.
Строительство корабля стартовало в декабре 2020 года. А официально вступит в состав флота он вступит 1 октября 2025 года под названием HNLMS Den Helder. Полноценное развертывание судна планируется на середину 2026 года.
"Особенно ценно, что для строительства была использована сталь с мариупольского комбината Азовсталь Группы Метинвест. Это не просто металл, это символ несокрушимости украинцев и вклад в усиление обороноспособности наших партнеров. Это один из последних проектов, в которых использована сталь Азовстали, и такие новости для нас особенно важны - как напоминание о значении работы нашей команды и доброе упоминание о Мариуполе и нашем предприятии, разрушенном врагом во время полномасштабной войны", - говорит начальник отдела внешних закупок Метинвест-СМЦ Наталья Кривошей.
Напомним, из мариупольской стали Метинвеста также построен будущий флагман Военно-морских сил ВСУ - корвет "Гетман Иван Мазепа". Для него была поставлена продукция комбинатов Азовсталь и им. Ильича. В конце прошлого года судно вышло на ходовые испытания в море.