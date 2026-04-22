Военный Израиля уничтожил распятие Иисуса в Ливане: как отреагировал ЦАХАЛ

Израиль подтвердил, что на фото, где якобы солдат разбивает молотом памятник Иисусу в Ливане, действительно солдат ЦАХАЛ.

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсети X.

В ЦАХАЛ заверили, что «очень серьезно относятся к инциденту и подчеркивают, что поведение солдата полностью не соответствует ценностям, ожидаемым от ее войск».

Инцидент расследует командование. Кроме того, Армия обороны Израиля заверила, что поможет христианской общине восстановить статую.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что он «ошеломлен и расстроен» нападением на религиозный объект. «Я решительнее всего осуждаю этот поступок», — заявил он.

Как накажут израильских солдат, уничтоживших распятие

Как сообщает CNN, израильский солдат, повредивший фигуру Иисуса Христа на юге Ливана и те, кто сфотографировал этот инцидент, будут освобождены от боевого дежурства и приговорены к 30 дням военного ареста.

Шестерых других солдат, ставших свидетелями инцидента, но ничего не предпринявших, чтобы его остановить или сообщить о нем, будут вызваны для «разъяснительной беседы», которая произойдет позже». ЦАХАЛ заявил, что могут быть приняты другие меры на уровне командования.

Скандал с уничтожением статуи распятия Иисуса Христа израильскими солдатами в Ливане

Напомним, фото опубликовал палестинский журналист Юнис Тирави, утверждавший, что разбивает главу статуи Иисуса Христа именно израильский солдат. Инцидент произошел на юге Ливана.

Впоследствии журналист добавил, что распятие принадлежит христианской общине города Дебель, которое опубликовало фото статуи к уничтожению и подкрепило сообщение фразой Иисуса перед распятием из Евангелия от Луки (23:34): «Отче, прости им, потому что не знают, что делают».

Дебель — один из 55 ливанских городов и сел в южной части Ливана, которая сейчас оккупирована израильскими войсками. Он расположен примерно в четырех мили западнее Бинт-Джебейла, города, который Армия обороны Израиля окружила, пытаясь «искоренить оплот Хезболлы».

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп похвастался, что «помирил» Израиль и Ливан.