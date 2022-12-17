Военный комиссар проговорился, что частичная мобилизация в России не окончена, а приостановлена

Также в следующем году сроки службы в российской армии будут увеличены до 1,5 года, а затем – до 2 лет.
Военный комиссар подмосковных городов Михаил Фотин заявил, что частичная мобилизация в России не окончена, а приостановлена.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Astra", созданный независимыми российскими журналистами, опубликовавший видео с заявлением Фотина.
Кроме этого, по его словам, в следующем году сроки службы в российской армии будут увеличены до 1,5 лет, а затем — до 2 лет.
"Есть официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период — граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призываемые осенью 2023 будут служить два года. Я считаю решение вполне логичным в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО", – сказал он.
После этого из эфира городского телеканала, где Фотин сказал, запись удалили. Сам военный комиссар начал оправдываться, что якобы кадры смонтированы, а видео было снято еще 2 года назад.
Следует отметить, что речь идет о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, которые вскоре должны официально стать членами Альянса.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов прокомментировал мобилизацию в России. По его словам, либо Путин не владеет информацией, либо ему вешают лапшу на уши.
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