Военный корабль РФ открыл огонь по норвежским рыбакам: подробности инцидента

Суда встретились в Баренцевом море во время проведения российских военно-морских учений.

Российский эсминец "Адмирал Левченко" открыл предупредительный огонь по норвежской рыболовной лодке в Баренцевом море. Инцидент произошел 12 сентября во время проведения крупных совместных китайско-российских военно-морских учений "Океан 24"

Об этом пишет Fri Fagbevegelse.

Отмечается, что 15-метровое судно MS Ragnhild Kristin под флагом Норвегии рыбачило в исключительной экономической зоне страны. После того, как на 163-метровом корабле ВМС РФ заметили рыбаков, россияне по рации приказали им покинуть зону военных учений.

Однако экипаж MS Ragnhild Kristine из шести моряков отказался выполнять приказ россиян, из-за необходимости продлить промысел и собрать уже заброшенные в море тралы. Тогда эсминец произвел предупредительный выстрел из пушки в сторону рыболовной лодки.

"Я смотрю через плечо на правый борт, и здесь к нам на всех парах приближается военный корабль. Это было немного угрожающе", – рассказал один из совладельцев лодки Эйстейн Ортен.

Он добавил, что в 200 метрах от лодки эсминец повернулся бортом, подал 15-секундный сигнал, чтобы привлечь внимание рыбаков, а затем открыл огонь.

"Он выстрелил из пушки куда-то в море. А наш корпус сильно завибрировал и затрясся", – добавил Ортен.

По словам рыбаков, лодка напрямую не пострадала, так как скорее всего был использован учебный снаряд, попавший в воду вблизи судна. Впрочем, российские военные все же заставили норвежских рыбаков покинуть зону проведения учений.

По мнению рыбаков, Россия саботирует норвежское судоходство и рыболовный промысел. После инцидента команде лодки пришлось работать всю ночь, чтобы собрать тралы, но они все равно понесли убытки в размере около 10 000 долларов.

Реакция сил обороны Норвегии

В военном командовании Норвегии сообщили, что знают об инциденте, произошедшем 12 сентября.

"Силам обороны Норвегии известно, что состоялся диалог между MS Ragnhild Kristine и российским военным кораблем, тренировавшимся в объявленной опасной зоне", — сказал журналистам пресс-офицер оперативного штаба Сил обороны Норвегии подполковник Вегард Финберг.

Он отметил, что инцидент произошел в норвежской экономической зоне, которая также является международными водами. Это означает, что корабли всех стран могут свободно использовать территорию в качестве морской магистрали или места для военных учений. Однако государство, проводящее учения в международных водах, не может требовать, что норвежские суда покинули свою экономическую зону.

Напомним, российский самолет нарушил воздушное пространство Японии. В японском правительстве сообщили, что российские военные активно действуют вблизи страны с момента вторжения в Украину. Японские истребители впервые использовали сигнальные ракеты, чтобы заставить российский самолет покинуть японское воздушное пространство.

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