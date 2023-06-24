Военный мятеж в РФ: Медведев заговорил об "огромной трагедии и вселенской катастрофе"

Запасной президент Медведев испугался военного восстания, судя по его сообщению.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на военный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина. Он пригрозил, если сейчас не объединиться вокруг Путина, то Россию якобы ждет "путь к огромной трагедии, всемирной катастрофе".
Об этом российский политик написал на своей странице в телеграмм-канале.
"Самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, который хочет разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг урезидента, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство — путь к огромной трагедии, всемирной катастрофе", — говорится в его разговоре.
Военное восстание в РФ: последние события
Украинская разведка отреагировала на военные восстания в России. В ГУР заявили, что происходящие сейчас на территории РФ события являются следствием преступной военной агрессии президента-диктатора Владимира Путина. Украина продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.
В Сети сообщают, что российская авиация наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ПВК " Вагнер ". В тг-каналах появляются фото вроде бы подбитых российских самолетов.
Все, что известно о бунте, - в онлайн-трансляции ТСН.ua.
Читайте также:
- Путин пожаловался Лукашенко на военный мятеж Пригожина в РФ
- "Или прямо сейчас, или чуть позже": Гиркин-Стрелков предсказывает гражданскую войну в России
- Бунт Пригожина: министерство Шойгу обратилось к "вагнеровцам"