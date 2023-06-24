Военный мятеж в РФ: Медведев заговорил об "огромной трагедии и вселенской катастрофе"

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на военный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина. Он пригрозил, если сейчас не объединиться вокруг Путина, то Россию якобы ждет "путь к огромной трагедии, всемирной катастрофе".

Об этом российский политик написал на своей странице в телеграмм-канале.

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"Самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, который хочет разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства — сплотиться вокруг урезидента, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство — путь к огромной трагедии, всемирной катастрофе", — говорится в его разговоре.

Военное восстание в РФ: последние события

Украинская разведка отреагировала на военные восстания в России. В ГУР заявили, что происходящие сейчас на территории РФ события являются следствием преступной военной агрессии президента-диктатора Владимира Путина. Украина продолжает наблюдать за дальнейшим ходом событий.

В Сети сообщают, что российская авиация наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ПВК " Вагнер ". В тг-каналах появляются фото вроде бы подбитых российских самолетов.

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