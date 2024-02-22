Военный обозреватель эмоционально об опасности иранских ракет: "Самая гадкая новость за последние месяцы"

Даже супер-мощная ПВО может не справиться с этим оружием.

Новость о 400 иранских баллистических ракетах, которые могли быть переданы в РФ, самая гадкая за последние несколько месяцев. Так, если показатель поражения одной воздушной цели одной ракетой для ЗРК Patriot составляет примерно 0.8 (где 1 – это 100%), то нужно иметь 800 противоракет, чтобы сбить эти 400.

Об этом написал военный обозреватель Денис Попович.

В чем опасность

Как отмечает Попович, соотношение один к одному может иметь место. Просто для гарантированного поражения нужно рассчитывать пропорцию в две зенитные ракеты на одну баллистическую.

"Есть ли у нас 800 зенитных управляемых ракет МИМ 104 для ЗРК Patriot? Вопрос близок к риторическому, даже если бы Конгресс США сливал нам на головы золотой дождь из долларов", – отмечает Попович.

Но даже если бы и сливал – есть еще один нюанс. Ракета Zolfaghar не моноблочная. У нее раздельная боевая часть.

"То есть в какой-то момент образуется не одна воздушная цель, а две. И это еще больше усложняет перехват и без того непростой цели, потенциально увеличивая расход зенитных ракет", – объясняет обозреватель.

В такой ситуации, констатировал Попович, даже ПВО Киева может "лечь".

"И я бы не потрепал относительно того, что точность иранских ракет может приближаться к точности полета телеграфного столба. Во-первых, далеко не факт. А во-вторых, даже если коэффициент кругового отклонения у этого баллиста составляет 500 на 500 метров, то вместо этого условного склада или завода она будет падать на жилую застройку, в чем я лично не вижу ничего хорошего или сексуального", – отметил Попович.

То есть, подытожил он, пока республиканцы отдыхают, сюжет закручивается.

Ранее в ГУР отреагировали на слухи о передаче России ракет из Ирана.

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