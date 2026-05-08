Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Реальный страх перед украинскими дальнобойными ударами заставил руководство РФ кардинально изменить сценарий главного идеологического праздника — парада 9 мая. Военный парад в Москве впервые пройдет без тяжелой техники и станет скорее символом уязвимости, чем могущества кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Politico.

Жизнь без Интернета и отмененные праздники

Нынешние мероприятия эксперты уже называют самым странным Днем победы за всю эпоху правления Путина. Впервые с 2007 года на Красной площади не будет танков или ракетных установок. Вместо демонстрации военной мощи москвичам придется принудительно погрузиться в «доцифровую эпоху»: в столице массово глушат сотовую связь и геолокацию, что уже парализовало работу такси, служб доставки еды и бесконтактных платежей.

Чтобы хоть как-то контролировать информационное поле в случае непредвиденных инцидентов, российские власти приняли беспрецедентное решение — на парад вообще не допустили иностранных журналистов. При этом руководство еще 27 городов по всей России решило не рисковать и полностью отменило любые публичные мероприятия, прикрываясь «террористической угрозой».

Провал иллюзии безопасности и снятая ПВО

Все эти ограничения окончательно разрушили главный миф Кремля о том, что война якобы не затронет простых россиян. С начала года украинские дальнобойные ракеты «Фламинго» и беспилотники успешно поражают военную инфраструктуру в глубоком тылу, останавливают работу аэропортов, а один из дронов смог долететь до жилой многоэтажки всего в шести километрах от Кремля.

Пытаясь защитить свой показушный праздник, Минобороны РФ попыталось объявить двухдневное перемирие с 8 мая. Однако Украина, которая несколькими днями ранее уже проверяла Москву собственным прекращением огня и получила в ответ очередную волну жестоких ракетных ударов по своим городам, пообещала дать жесткий симметричный ответ. Испугавшись таких перспектив, российское командование было вынуждено стянуть более 40 установок ПВО исключительно для защиты Москвы, оставив другие регионы абсолютно беззащитными перед украинскими атаками.

«Владимир Владимирович придумал праздновать День победы с большим размахом, но что-то пошло не так и, возможно, нужно исправлять в самой основе», — анонимно поделился с журналистами издания Sotavision своим разочарованием один из жителей Москвы, что стало редким проявлением публичной критики диктатора прямо на улице.

