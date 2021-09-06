Военный переворот в Гвинее: спецназ объявил о задержании 83-летнего президента Альфы Конде

Военный переворот в Гвинее: спецназ объявил о задержании 83-летнего президента Альфы Конде

Правительство и парламент распущены.

Военный переворот в Гвинее, что в восточной Африке. Спецназ объявил о задержании 83-летнего президента Альфы Конде.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 сентября.

Правительство и парламент распущены. На улицах ездят танки и слышна стрельба. Военные запрещают людям выходить из домов. Несмотря на это, некоторые чиновники продолжают утверждать, что переворот удалось предотвратить.

Альфа Конде был первым демократически избранным президентом Гвинеи. Впрочем после 10 лет правления начал возвращать страну к авторитаризму. Год назад специально изменил конституцию, чтобы в третий раз баллотироваться на пост главы государства. И тогда выборы уже проходили с масштабными фальсификациями.

Новости мира: в Гвинее спецназ объявил о задержании 83-летнего президента Альфы Конде

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