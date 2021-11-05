Военный переворот в Судане: лидер хунты объявил об освобождении четырех министров

Международное сообщество продолжает настаивать на деэскалации.

В Судане в четверг, 4 ноября, лидер военного переворота генерал Абдель Фаттах Бурхан приказал освободить четырех министров ныне свергнутого правительства.

Об этом со ссылкой на государственное информагентство SUNA сообщает The Associated Press.

Отмечается, что из-под ареста должны освободить министра информации и культуры Хамзу Балула, министра связи Хашима Хасабель-Расула, министра торговли и международного сотрудничества Али Геду и министра молодежи и спорта Юсефа Адама.

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В то же время адвокат свергнутых чиновников Моэз Хадра рассказал журналистам, что легитимные министры пока остаются под стражей.

В общей сложности среди арестованных во время переворота — около сотни чиновников и политических лидеров. Задержанный премьер-министр Абдалла Хамдок находится под домашним арестом. Несмотря на это ему разрешено вести переговоры с ООН и международными дипломатами.

Международное сообщество продолжает настаивать на деэскалации, способной вернуть Судан на путь демократии. Совет ООН по правам человека намерен провести экстренное заседание по ситуации в стране в пятницу, 5 ноября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном звонке в четверг призвал Бурхана принять меры для разрешения "политического кризиса в Судане и безотлагательного возобновления конституционного порядка и переходного процесса".

Он также повторил свой призыв об освобождении Хамдока и других задержанных гражданских лиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг также разговаривал с Бурханом и Хамдоком и призвал к немедленному возобновлению правительства Судана, возглавляемого гражданскими лицами.

"Госсек призвал генерала Бурхана немедленно уволить всех политических деятелей, задержанных с 25 октября, и вернуться к диалогу, который вернет премьер-министра Хамдока на должность и возобновит гражданское правление в Судане", — указали в Госдепартаменте США.

Как сообщалось, в понедельник, 25 октября, в Судане на рассвете неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока. В стране объявили чрезвычайное положение.

Аэропорт Хартума закрыли, а международные рейсы приостановили. Сеть и большинство телефонных линий не работают. Известно, что сотрудники Центрального банка объявили забастовку, а врачи по всей стране отказываются работать в военных госпиталях, за исключением экстренных случаев.

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Также тысячи людей вышли на улицы Хартума и Омдурмана, скандируя: "Откажись от этого, Бурхан!", "Революция, революция" и "Двигаться назад невозможно". Во время протестов силовики застрелили по меньшей мере 11 мирных демонстрантов, еще 170 получили ранения.

Али Агаб, известный суданский адвокат по правам человека, сказал, что слышал сообщения о том, что силы безопасности узнавали протестующих по фотографиям, сделанным во время демонстраций, и принудительно задерживали их.

"Из-за того, что связь почти полностью отключена, трудно узнать, сколько людей пропало без вести или содержится в тайных тюрьмах", — говорится в материале.

Между тем Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим гражданам отказаться от посещения Судана, а находящимся в стране избегать мест массового скопления людей и оставаться в безопасном месте.

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