Военный преступник воскликнул последнее слово в суде, выпил яд и умер в прямом эфире – фото

Военный преступник произнес несколько жутких последних слов перед тем, как выпить яд в суде и покончить с собой.

Его историю вспомнило издание LADbible.

29 ноября в 2017 году в зале суда Организации Объединенных Наций (ООН), где проходило слушание апелляции на 20-летний срок заключения Слободана Праляка, он совершил самоубийство.

Экс-командующий сил боснийских хорватов был арестован за военные преступления после того, как в 2013 году его признали виновным в преступлениях против человечности. Однако апелляционный судья не собирался быть снисходительным к нему. После того, как судья подтвердил долгий и суровый приговор 72-летнему мужчине, он покончил с собой прямо на глазах у присутствующих и перед камерами.

На кадрах видно, как он выглядел за мгновение до того, как произнес свои последние слова, когда он скручивал в руках бутылку. Праляк продолжил утверждать, что он невиновен, а затем выпил из маленькой бутылочки, содержащей цианистый калий, прежде чем потерять сознание.

Слободан Проляк / Фото: Getty Images

Как сообщает BBC, бывший командующий военными силами боснийских хорватов кричал, чтобы все слышали: "Слободан Праляк не является военным преступником. Я отвергаю решение суда".

Затем он запрокинул голову назад и быстро выпил жидкость. Все это транслировалось в прямом эфире с сайта суда, и кто-либо мог стать свидетелем того, как он потерял сознание. Через два часа Праляк скончался в нидерландской больнице, но остался один вопрос: Как ему удалось пронести бутылку в здание суда. На самом деле этого никто не знает.

В 2018 году нидерландская прокуратура завершила расследование самоубийства Праляка после того, как было начато расследование того, как военный преступник смог пронести бутылку в зал суда ООН.

Прокуратура Гааги в своем заявлении заключила, что не смогла выяснить, "каким образом и в какой момент времени господин Праляк получил цианид калия, который он использовал".

Видеозаписи с камер наблюдения в суде также ни при чем не привели после того, как полиция и прокуратура просмотрели их и допросили свидетелей. Они также обыскали его ячейку в ООН и установили, что в его попытке покончить жизнь самоубийством не было совершено никаких уголовных преступлений.

Слободан Проляк / Фото: Getty Images

Согласно сообщениям, Праляк оставил собственноручно написанное "прощальное письмо" своей семье, которое было оставлено в его камере в следственном изоляторе ООН, где он находился в течение многих лет, пока ждал результатов рассмотрения его военных преступлений в Боснии в 1992-1995 годах. Говорят, что он был написан за два года до того, как покончил с собой.

В письме он сообщил своей жене и приемным детям, что не хочет похорон, но желает, чтобы его прах был развеян над кладбищем в хорватской столице Загребе. Прокуроры сообщили, что он написал, что уже давно решил покончить с жизнью, если его признают виновным.

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