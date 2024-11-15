Военный самолет РФ приблизился к воздушному пространству Британии: королевские ВВС подняли истребители

Министерство обороны Британии сообщило, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании в четверг, 14 ноября, подняли в небо истребители после того, как радары зафиксировали российский военный самолет вблизи британского воздушного пространства.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что российский самолет Ту-142 пролетел над Северным морем в сопровождении истребителей Typhoon, развернутых на базе Лоссимута.

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"Российский разведывательный самолет был обнаружен в зоне интересов Великобритании. Он не смог войти в суверенное воздушное пространство Великобритании. Это значит, что самолеты в Шотландии и Англии находятся в состоянии повышенной готовности 24 часа в сутки, 365 дней в году, готовы защищать и охранять воздушное пространство Великобритании", – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что вчерашний инцидент стал вторым случаем за последние три месяца, когда Королевские ВМС и ВВС обнаружили российские корабли и самолеты с интервалом в неделю. Известно, что британские военные корабли, вертолеты и самолеты дальнего морского патрулирования недавно вели наблюдение за двумя группами российских кораблей. Одна из них направлялась к Атлантическому океану, а другая – к акватории Балтийского моря.

Напомним, российский патрульный самолет Ил-38 нарушил воздушное пространство Японии. Японские истребители впервые использовали сигнальные ракеты, чтобы предупредить самолет покинуть воздушное пространство. В японском правительстве сообщили, что российские военные активно действуют вблизи страны с момента вторжения в Украину.

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