Военный трибунал приговорил майора к смертной казни: что он натворил

Нидал Хасан / © AFP

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В США приговорили к смертной казни военнослужащего Нидала Хасана. Майор армии США в 2009 году устроил стрельбу на военной базе Форт-Худ в Киллине, штат Техас: он убил 13 человек и ранил 32.

Об этом сообщает CNBC.

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Пентагон сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил рекомендацию министра обороны Пита Хэгсета о казни осужденного за массовое убийство в Форт-Худе Нидала Хасана. Его должны расстрелять.

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56-летний Хасан станет первым человеком, казненным по решению военного трибунала вооруженных сил США от 1961 года, когда рядовой армии Джон Беннетт был повешен в Форт-Левенворте, штат Канзас, за изнасилование и покушение на убийство девочки в Австрии.

Хасан, психиатр по профессии, был признан виновным и приговорен к смертной казни по итогам военного трибунала в 2013 году за стрельбу 5 ноября 2009 года, в результате которой погибли 13 человек и 32 получили ранения на военной базе в Килине, штат Техас, когда он был майором армии.

Во время военного трибунала Хасан заявил судье, что его мотивом для стрельбы было желание защитить «руководство Исламского эмирата Афганистана, движения „Талибан“».

В сентябре 2025 года Хегсет заявил, что обратился к Трампу с просьбой утвердить смертную казнь Хасана.

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В соответствии с федеральным законодательством лицо, приговоренное военным трибуналом к смертной казни, не может быть казнено до утверждения этого решения президентом.

По данным Информационного центра по вопросам смертной казни, Хасан является одним из четырёх человек, которые в настоящее время находятся в камере смертников по решению военно-полевого трибунала США.

О дате его казни обещают сообщить позже.

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