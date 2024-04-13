Военный учет украинцев за границей – почему и как военнообязанные должны уточнить свои данные

В законе о мобилизации есть норма, которая предусматривает, что мужчины от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут совершать консульские действия только при наличии военно-учетных документов. Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский объяснил, насколько быстро это удастся реализовать.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Во-первых, здесь нужно успокоить всех граждан Украины, временно пребывающих или проживающих в других странах. Никаких обязанностей, которые наступали бы для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину, этим законом не установлены, и механизмы такие в принципе очень сложно представить. Для нас важно, чтобы граждане Украины, принадлежащие к категории военнообязанных и проживающие за границей, обновили свои персональные данные. Потому что человек может проживать за границей, а ему посылают сообщения, повестки по адресам, зарегистрированным в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе", — отметил нардеп.

Вениславский объяснил – если человек находится за границей и получает военно-учетный документ дистанционно, он может это сделать по электронному адресу, по телефону, через консульство во время актуализации, в случае получения консульских услуг.

"Поэтому здесь никаких проблем нет и никаких негативных последствий для этих людей не будет", – резюмировал Федор Вениславский.

Напомним, Вениславский объяснил, когда закон о мобилизации вступит в силу.

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