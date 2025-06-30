Военный учет украинцев в Польше: посол рассказал об особенностях

Нет «Резерв+» — нет паспорта: посол о военном учете украинцев в Польше / © ТСН.ua

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Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, становятся ли украинские мужчины в этой стране на военный учет.

Об этом дипломат сказал в интервью «Главкому».

По словам Бондаря, преимущественно украинцы в Польше на военный учет становятся с помощью приложения «Резерв+».

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«Те, кто хочет получить, например паспорт, не могут по-другому. Далее — через консульство, где нужно показать регистрацию в „Резерв+“, или в паспортный сервис ГП „Документ“, отнесенный к сфере управления Государственной миграционной службы Украины (ГМС)», — пояснил посол.

Дипломат уточнил, что даже если человек не состоит на военном учете, то его обязательно поставят на этот учет при оформлении документов.

«То есть таким путём был решен вопрос военного учета. И острота проблемы, которая была еще год назад, когда были ограничения при получении паспортов, сейчас снята», — подытожил он.

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