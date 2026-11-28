Вертолет. / © Associated Press

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В центральной части Перу разбился военный вертолет Ми-17, участвовавший в операции против вооруженных группировок, связанных с маоистской организацией «Сияющий путь». На месте авиатрощи погибли восемь военнослужащих.

Об этом сообщило RMF24.

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Авиакатастрофа произошла в ночь на 28 ноября в регионе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро. Эта местность известна сложным рельефом и активностью вооруженных группировок.

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Военный вертолет Ми-17, принадлежащий Воздушным силам Перу. На борту находились девять военнослужащих. По информации властей, выжить удалось только пилоту. Его эвакуировали в столицу Лимы. Он находится в критическом состоянии.

Министр обороны Перу Рафаэль Белоунде Льоса сообщил, что трагедия произошла при попытке приземления. По предварительным данным, лопасть винта вертолета зацепила дерево, после чего произошла катастрофа. Пока обстоятельства и причины аварии выясняют следователи.

«Сияющий путь» (Sendero Luminoso) — ультралевая повстанческая организация, которая в 1980-х и 1990-х годах вела кровавую борьбу с правительственными силами Перу. Группировка причастна к многочисленным террористическим актам и убийствам. Несмотря на значительное ослабление организации, связанные с ней вооруженные центры до сих пор действуют в отдаленных районах страны.

Как сообщалось, 24 ноября в Турции военный вертолет AS-532 турецких ВВС попал в аварию во время учебного полета. В катастрофе погибли пять военнослужащих.

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По предварительной информации, вертолет упал в сельской местности вблизи района Йорюкакчайир. Пока не установлено, что именно повлекло за собой катастрофу.

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