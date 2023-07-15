"Воевал на Бахмутском направлении": российское командование сняло с должности очередного топ-генерала

Селиверстов активно участвовал с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В России с занимаемой должности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии НДС был снят генерал-майор Владимир Селиверстов.

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Об этом пишут российские так называемые "военкоры".

Российский провоенный Telegram-канал "Военный обозреватель" пишет, что Селиверстова могли отстранить из-за его "неуступчивого характера". Якобы генерал не привык умалчивать перед начальством проблемы и отстаивал интересы личного состава.

Отмечается, что звание Героя России, кавалер ордена "За заслуги перед Родиной" IV степени с мечами, а также двух орденов Мужества и медали "За отвагу".

Российские публики сообщат, что Селиверстов активно участвовал в операциях Вооруженных сил РФ во главе 106-й дивизии ВДВ с самого начала вторжения в Украину.

Сначала вторжение он воевал на Киевщине в звании полковника. Позже по другим направлениям, а с января текущего года в звании генерал-майора был переведен со своей дивизией на Бахмутское направление.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что российские генералы представляют большую угрозу для президента России Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что по информации британской разведки, генералов РФ увольняют не только за провалы на фронте, но и за открытую критику Минобороны.

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