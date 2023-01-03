Вокруг была кровь, дочь кричала: в Польше в руках женщины взорвалась посылка

В польском селе Сечебожицы взорвался пакет, оставленный перед домом одной из семей. В результате 31-летняя женщина получила тяжелые ранения — правая рука польки была ампутирована, а на левом ранении, продолжается борьба за сохранение ее зрения.

Об этом сообщила мать потерпевшей польским журналистам, пишет RadioZET.pl.

Известно, что 31-летняя Уршула вышла из дома, чтобы прогреть машину и повезти 8-летнюю дочь Олу в школу. Младший сын женщины простудился, и в тот день ему пришлось остаться дома с бабушкой.

Женщина вернулась с посылкой, на которой прочла, что она адресован ей. Пакет был заклеен прозрачным скотчем.

31-летняя женщина и ее дочь находились в комнате, когда посылка взорвалась. Из соседней комнаты выходили младший сын женщины и бабушка.

"Я думаю, она взяла нож и открыла его, после чего он взорвался. Я быстро вскочила, увидела кровь. Я увидела, что моя дочь лежит на полу. Она кричала: "Мама, убей меня!", — вспоминает мать Урсулы.

В 31-летней потерпевшей множественные травмы лица. Ее правая рука была ампутирована, а пальцы левой руки проколоты. Сейчас в больнице пытаются спасти ее зрение.

"Самое главное сейчас – это глаза, чтобы она снова могла видеть. Чтобы она могла видеть своих детей", — сказала мать женщины.

Также пострадал ребенок, который был госпитализирован с открытыми переломами правой руки и множественными осколочными ранениями.

Журналисты установили, что бывший партнер Урсулы, вероятно, оскорблял женщину в прошлом. Мужчину также лишили родительских прав.

Журналистам удалось поговорить только с отцом мужчины. Тот говорит, что сын работает в Германии, где водит грузовик. Муж говорит, что полиция допросила его сына в Германии, и он невиновен.

"Он не прячется. По его словам, у него чистая совесть", — говорит отец.

"Я предполагаю, что преступник руководствовался тем, что хотел убить конкретных людей", — сказал Анджей Мрочек из Исследовательского центра терроризма Collegium Civitas.

Прокуратура расследует покушение на убийство многих людей, за которое предусмотрено наказание пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Польше судят 38-летнего украинца, который из-за ревности нанес бывшей девушке многочисленные жестокие удары канцелярским ножом и перерезал ей горло.

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