Вокруг Ники Минаж и Трампа возник скандал: что случилось на митинге и при чем здесь муж реперши

Ники Минаж и Дональд Трамп на митинге в поддержку республиканцев в Мичигане / © Associated Press

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Громкое выступление американской реперши Ники Минаж на митинге в поддержку республиканцев вызвало волну возмущения в соцсетях из-за скандального криминального прошлого ее мужа и брата. В то же время не исключено, что реперша может занять должность пресс-секретаря Белого дома в администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили Boredpanda и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

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Минаж присоединился к Трампу на сцене в Порт-Гуроне 25 октября. Президент США проводил там предвыборное мероприятие в поддержку кандидатов от Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

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43-летняя реперша обратилась к собравшимся с призывом создать для детей безопасное и достойное будущее.

«Мы хотим, чтобы наши дети росли в месте, которым мы можем гордиться. Мы не хотим, чтобы наших детей бомбили сменой пола, правда?» — сказала артистка толпе.

В то же время слова Минаж о необходимости «оставить детей в покое» вызвали критику из-за криминального прошлого ее мужа и брата, а также из-за позиции реперши по отношению к ним.

«Притворяется, что она не безразлична к детям, будучи замужем за сексуальным преступником», — прокомментировал один из пользователей соцсетей.

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Ники Минаж на митинге Дональда Трампа — детали выступления

Митинг прошел в McMorran Place в Порт-Гуроне. Перед выступлением артистки Трамп представил ее публике как «королеву репа».

«Я не люблю, когда меня затмевают. А эта женщина затмевает меня, и я из-за этого злюсь», — пошутил президент США.

После выхода на сцену Минаж была встречена громкими аплодисментами. Она призвала присутствующих приобщиться к скандированию «Мы любим Трампа».

«Для меня большая честь работать с этим президентом. Он олицетворяет стойкость», — сказала артистка.

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Также она заявила, что Трамп «изменил энергетику нашей страны» и обеспечил американцам «светлее будущее для нас и наших детей».

Минаж призывала избирателей отдать голоса за Роджерса и Джеймса, назвав предстоящие промежуточные выборы «важным переломным моментом для нашей страны».

Самую большую реакцию в соцсетях вызвали слова реперши, которые она сказала впоследствии.

«Оставьте детей в покое. Президент Трамп, для меня каждый раз большая честь стоять рядом с вами, и я буду продолжать поддерживать вас навсегда. Если вы будете снова баллотироваться, я снова вас поддержу», — высказалась артистка.

Минаж ранее критиковала Трампа

Нынешняя позиция Минаж по Трампу заметно отличается от ее предыдущих политических заявлений. В частности, реперша не всегда была поклонницей нынешнего президента США.

Так, в 2015 году Минаж называла первую президентскую кампанию Трампа одновременно «детской» и «смехотворной».

В 2018 году реперша также критиковала политику администрации Трампа по поводу разлуки детей мигрантов с их родителями.

«Я приехала в эту страну как нелегальная иммигрантка в 5 лет. Я не могу представить ужас от пребывания в незнакомом месте, когда в возрасте 5 лет у меня отнимают родителей», — написала артистка в 2018 году.

Впрочем, впоследствии политические взгляды Минаж претерпели существенные изменения. В конце 2025 года она выступила на консервативной политической конференции AmericaFest, организованной Turning Point USA, где положительно высказывалась о Трампе и вице-президенте Джей Ди Венсе.

Ники Минаж и Дональд Трамп на митинге в поддержку республиканцев в Мичигане / © Associated Press

Тогда реперша заявила, что люди имеют право менять свои политические взгляды. Она также дала понять, что больше не опасается возможной критики или негативной реакции со стороны представителей индустрии развлечений.

Недавно Минаж пообщалась с невесткой президента США Ларой Трамп. Во время интервью она призвала молодых американцев присоединиться к промежуточным выборам и сейчас голосовать за республиканцев.

Минаж защищала своего мужа с криминальным прошлым

Муж реперши Кеннет Петти находится в реестре сексуальных преступников. В 1995 году он был признан виновным в покушении на изнасилование первой степени.

Инцидент произошел годом ранее, когда Петти и его обвинительница Дженнифер Гаф были 16-летними. Гафф публично рассказывала, что Петти воспользовался ею. После признания вины он провел в тюрьме около четырех лет.

Минаж в свое время публично защищала мужа по этому делу.

«Ему было 15, ей — 16. Они были в отношениях», — написала артистка в 2018 году в ответ на критику их отношений.

Обращаясь к критикам, реперша также добавила: «Вы не можете управлять моей жизнью».

Однако проблемы Пэтти с законом на этом не завершились. После переезда супругов в Калифорнию Петти не зарегистрировался в штате как сексуальный преступник. Поэтому против него возбудили федеральное дело, в котором в 2021 году мужчина признал свою вину.

В 2022 году суд назначил Петти три года испытательного срока и один год домашнего ареста. Кроме того, его обязали уплатить штраф в размере 55 тыс. дол.

У Петти также есть другая серьезная судимость, не связанная с делом Гафф. Ранее он провел почти семь лет за решеткой после того, как признал себя виновным в непреднамеренном убийстве первой степени.

Пользователи соцсетей выразили Минаж свое возмущение:

«Какой же совершенно отвратительный человек… типа [нецензурное слово]».

«Позор, подавляющее дерьмо. На это сложно смотреть, если честно».

«Ее брат и муж не могут находиться рядом с несовершеннолетними, но это то, из-за чего она волнуется?»

«Это как садиться на „Титаник“ после того, как он врезался в айсберг».

«Девушка, лучше беспокойся о своем муже и его обвинении как сексуального преступника».

«Определение того, как просто ляпнуть что-нибудь (сказать дерьмо)».

«Она — шутка, но даже не смешная».

«Кстати, замужем за сексуальным преступником».

«Я еще в своей жизни не видел такого огромного болвана».

«Как она превратилась из ЛГБТ-иконы в вот это?»

Брат Минаж отбывает заключение за сексуальное насилие над ребенком

У старшего брата артистки Джелани Марадж также есть серьезное криминальное прошлое. В 2017 году суд признал мужчину виновным в сексуальном насилии в отношении ребенка и создании угрозы его благосостоянию.

Жертвой была 11-летняя падчерица Мараджа. По свидетельствам девочки, мужчина неоднократно совершал по отношению к ней сексуальное насилие в течение восьми месяцев в 2015 году. Это происходило, когда мать ребенка находилась на работе.

Прокуратура сообщила, что найденная на пижаме ребенка ДНК соответствовала ДНК Мараджа. Кроме того, младший брат девочки дал показания о том, что видел один из случаев нападения.

Сам Марадж не признавал предъявленных против него обвинений. Его адвокаты настаивали, что обвинения стали частью попытки матери девочки получить от Минаж 25 млн долл. В то же время, прокуроры отвергли такую версию.

В январе 2020 года Мараджа приговорили к 25 годам заключения с возможностью пожизненного лишения свободы.

На фоне скандала вокруг мужа и брата Минаж один из пользователей обратился к артистке с критикой.

«Девушка, лучше волнуйся за своего мужа», — написал он.

Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома

Несмотря на скандалы, Минаж потенциально может получить должность пресс-секретаря Белого дома. На это намекнул директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, опубликовав видео разговора с репершой, во время которой она положительно высказывалась о Трампе и его экономическом курсе.

«Дамы и господа, кажется, мы нашли нового пресс-секретаря Белого дома!» — написал Чунг в Сети.

В разговоре с ним Минаж заявила, что состояние американской экономики улучшается благодаря тому, что государством руководит президент с опытом в бизнесе.

«Президент — бизнесмен по своей сути. Он сумел подняться, даже когда у него на банковском счету не оставалось ни одного доллара», — сказала реперша.

Отдельно артистка положительно оценила внешнеполитическую позицию Трампа и его готовность отстаивать интересы Соединенных Штатов.

«Он очень стойкий — в том числе и на международной арене. Он ясно заявляет им, что нужно нам, а не им. Мы не собираемся платить за то, чтобы им угождать, понятно? Наоборот, они будут платить нам за возможность быть связанными с США», — заявила Минаж.

Она также обратила внимание на активность Трампа. По словам реперши, президент США продолжает работать и проводить предвыборные мероприятия, хотя мог бы просто спокойно завершить свой президентский срок.

Минаж назвала Трампа замечательным человеком, который думает не только о собственном будущем, но и поддерживает других республиканцев, участвующих в избирательной кампании.

Кроме того, артистка раскритиковала результаты опросов, публикуемых американскими медиа, назвав их «фейковыми». Она призвала консервативных избирателей не разрешать таким материалам снижать их мотивацию участвовать в голосовании.

Трамп похвалил ягодицы Минаж

Во время предвыборного митинга в Мичигане Минаж вышла на сцену в костюме Gucci, похвалила Трампа и его вклад в развитие страны, призвала поддержать республиканцев на выборах.

Еще до выхода реперши на сцену президент США в своей речи упомянул ее ягодицы и положительно оценил их. В Сети такое поведение главы Белого дома вызвало обвинения в сексуализации артистки.

«Кстати, я только что заглядывался на красивую задницу. Ники Минаж. Такое трудно пропустить», — сказал Трамп в прямом эфире митинга.

«Ладно, я вернусь к теме. Простите. Надеюсь, Ники не обиделась — мы же ее любим. Она с нами уже давно», — добавил президент, похоже, осознав неуместность своего высказывания.

Вероятно, этим комментарием Трамп также отсылал к своему предидущему заявлению о том, что он обращал внимание на ягодицы коллег.

«Я посмотрел на его задницу. Раньше я никогда такого не делал с мужчиной. Если не для протокола — с женщинами да, а с мужчинами — нет», — заявлял президент США.

К слову, два года назад Ники Минаж была задержана в аэропорту Амстердама за хранение и попытку вывоза марихуаны. Репершу оштрафовали и отпустили, но из-за задержки она не успела на концерт в Англию, поэтому выступление пришлось отменить.

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