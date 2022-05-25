Вокруг Путина есть "ястребы": эксперт оценил вероятность мятежа в Кремле

Вокруг Путина есть "ястребы": эксперт оценил вероятность мятежа в Кремле

Специалисты предполагают, что Владимира Путина может "убрать" его окружение.

Специалисты предполагают, что Владимира Путина может "убрать" его окружение. Мятеж в Кремле действительно возможен, впрочем, существуют и другие сценарии.

Об этом рассказал профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань в комментарии "24 каналу".

По мнению Гараня, возможно, в российском руководстве есть более рассудительные люди, которые понимают, что было бы неплохо завершить войну в Украине и как-то из этого выйти. В первую очередь, такие люди должны быть среди владельцев бизнесов, которые теряют деньги.

Однако, как отметил профессор, неизвестно точно, что будет дальше. Впрочем, мятеж внутри Кремля теоретически вполне возможен.

"Вокруг Путина есть "ястребы", такие как Патрушев", – убежден он.

В то же время, вполне вероятно, что Владимир Путин окружил себя охранниками, поэтому его "устранить" окажется невозможным. В таком случае Украине придется определенное время жить рядом с путинским режимом.

Профессор политологии также спрогнозировал, что будет, если Путину все же удастся отстранить от власти. По его словам, здесь тоже существуют разные вероятные сценарии.

Например, возможный сценарий сохранения у власти "ястребов" – нынешнего окружения Путина. Впрочем, возможен более гибкий сценарий развития событий в России.

"Нам нужно свое делать. Мы не можем надеяться на окружение Путина и запуганное российское общество", – резюмировал он.

Напомним, как сообщил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, Путин болен раком и еще несколько недугов. Однако он может прожить еще несколько лет.

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