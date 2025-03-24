"Вокруг Трампа создали определенный культ": Краев о подходе Кэролайн Ливитт к пиару

Вероятно, спикер Белого дома Кэролайн Ливитт создала определенный культ вокруг президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

"Недавно была фотография, которую Трамп себе отдыхал, где собравшиеся в Белом доме лидеры небольших церквей вместе с Трампом молились. Без контекста выглядело так, будто молятся на самого Трампа", — отмечает он.

Такой подход к его пиару, говорит эксперт, это также идея Кэролайн Ливитт. К примеру, сегодня в первых рядах на пресс-конференциях сидят представители блогосферы — стримеры, инстаграммеры, тикторкеры. Это все нестандартные и неконвенциональные медиа.

"Керолайн одна из первых поняла, что на самом деле выборы они так и выиграли. Лишь из-за блогосферы и социальных медиа они нашли тех избирателей, которых якобы никто не слышал", — отметил Краев.

Ранее говорилось, что Белый дом настроен на соглашение о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля. В то же время там признают, что сроки могут сместиться, учитывая большие разрывы между позициями двух сторон.

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