Вокруг Земли вращается сумка: что это за объект и как он туда попал (фото)

Вокруг Земли в космосе вращается сумка с инструментами, которую случайно потеряли астронавты.

Об этом пишут NASA и Guardian

Астронавты NASA Джасмин Могбели и Лорал О'Хара 1 ноября совершали редкий выход в открытый космос за пределы Международной космической станции (МКС). Тогда их сумка с инструментами выскользнула из рук.

Астронавтки, впервые вышедшие в открытый космос, ремонтировали узлы, позволяющие солнечным батареям МКС непрерывно следить за Солнцем, сообщает SciTechDaily, документировавшее выход в открытый космос.

"При работе одна сумка с инструментами была случайно утеряна. Контроллеры полета заметили сумку с инструментами с помощью внешних камер станции. Инструменты не понадобились для остального выхода в открытый космос. Центр управления полетами проанализировал траекторию полета сумки и определил, что риск повторного контакта со станцией низкий и экипаж и космическая станция находятся в безопасности и не требуют никаких действий", — сообщает NASA в своем блоге.

По данным EarthSky, белый мешок, похожий на ранец, удивительно яркий, сияет чуть ниже предела видимости невооруженным глазом, а это значит, что наблюдатели смогут заметить его с помощью бинокля.

Чтобы отследить сумку, наблюдателям нужно найти МКС, которая является третьим по яркости объектом в ночном небе. Сумка будет вращаться вокруг Земли на орбите на две-четыре минуты раньше МКС.

На прошлой неделе японский астронавт Сатоши Фурукава заметил пролетавшую над горой Фудзи сумку.

Сумка в космосе. Фото: Riccardo Rossi — IU4APB — @AstronautiCAST co/Twitter

Утраченное космическое снаряжение должно остаться на орбите в течение нескольких месяцев, прежде чем стремительно спустится и сгорит в атмосфере Земли. По предварительным оценкам EarthSky, сумка с инструментами должна снова войти в атмосферу примерно в марте 2024 года.

Напомним, NASA обнародовало уникальное фото, которое сделал астронавт с борта МКС.

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