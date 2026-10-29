Волк растерзал 8-летнюю девочку: новые жуткие подробности

Серый волк / © Парк дикої природи Йоганнісмюле

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В Германии в парке дикой природы Йоханнисмюле (Johannismühle), недалеко от Берлина, волк напал на восьмилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы головы. Его доставили в больницу на спасательном вертолете. Инцидент произошел утром в среду, 28 октября, во время специальной программы для детей.

Об этом сообщает издание LADbible.

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По данным полиции, сообщение о нападении на ребенка поступило около 9:30 по местному времени. На место происшествия в районе Барута оперативно прибыли экстренные службы, в том числе спасательный вертолет.

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Правоохранители подтвердили, что девочка получила тяжкие травмы в результате нападения как минимум одного дикого животного в вольере. По информации местных СМИ, пострадавшая получила травмы головы.

Инцидент произошел на глазах у других детей, которые находились рядом.

Почему дети пришли в парк до его открытия?

Как сообщили власти округа Тельтов-Флеминг, девочка участвовала в программе «Смотритель зоопарка на один день». Группа детей прибыла в парк до его официального открытия в 10:00 в сопровождении опытных сотрудников.

По данным местных властей, благодаря оперативным действиям смотрителя удалось предотвратить травмирование еще двух детей, находившихся поблизости.

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После инцидента представители властей также организовали помощь четырем людям, среди которых были трое детей.

Парк закрыли, полиция расследует нападение

Полиция начала расследование возможного причинения телесных повреждений по неосторожности. Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения и выясняют, как дикое животное смогло травмировать ребенка.

Парк дикой природы Йоханнисмюле объявил о временном закрытии до 2 ноября. Причины такого решения администрация публично не объяснила.

В ближайшее время парк также должны посетить представители местного управления ветеринарии и безопасности пищевых продуктов. Они проверят условия содержания животных и соблюдение соответствующих требований.

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В парке содержатся серые и арктические волки

Парк Йоханнисмюле расположен недалеко от Берлина и является домом для различных видов диких животных, в том числе серых и арктических волков. Среди прочих обитателей — медведи, бизоны, рыси, олени и ламы.

Издание LADbible обратилось к администрации парка за дополнительными комментариями. Расследование обстоятельств нападения продолжается.

Напомним, ранее в Великобритании неизвестный мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами в зоопарке Джонсона. Ребенок перенес семь операций.

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