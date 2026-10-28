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Волк жестоко напал на 8-летнюю девочку в парке: ребенок в больнице с тяжелыми травмами
В Германии волк напал на восьмилетнюю девочку в вольере парка дикой природы. Ребенок получил тяжелые травмы головы.
В немецком парке Иоганнисмюле волк напал на восьмилетнего ребенка внутри вольера. Девочку с тяжелыми травмами головы срочно доставили в больницу спасательным вертолетом.
Об этом сообщает издание LADbible.
Событие произошло 28 октября около 09:30 в городке Барут/Марк к югу от Берлина. После сообщений о нападении на ребенка ребенка на место выехали полиция и медики.
По данным правоохранителей, в вольере на ребенка напало и серьезно его ранило по меньшей мере одно дикое животное. В этот момент вместе с девочкой там находились еще двое детей и сотрудник парка.
В результате приступа девочка получила тяжелые травмы головы. Очевидцам, спасателям и работникам парка оказывают психологическую поддержку.
Официально парк дикой природы открывается в 10.00. На сайте заведения указано, что оно будет оставаться закрытым до 2 ноября. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, почему дети находились внутри вольера до начала работы парка.
В парке Иоганнисмюле обитают серые и арктические волки, а также медведи, бизоны, рыси, олени и ламы.
Напомним, в зоопарке в американском штате Пенсильвания 17-месячный мальчик пролез в вольер с хищниками и едва не потерял руку. Пока прохожие спасали ребенка, его родители сидели на скамейке в девяти метрах и смотрели в телефоны.