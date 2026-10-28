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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Волк жестоко напал на 8-летнюю девочку в парке: ребенок в больнице с тяжелыми травмами

В Германии волк напал на восьмилетнюю девочку в вольере парка дикой природы. Ребенок получил тяжелые травмы головы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Волк

Волк / © pexels.com

В немецком парке Иоганнисмюле волк напал на восьмилетнего ребенка внутри вольера. Девочку с тяжелыми травмами головы срочно доставили в больницу спасательным вертолетом.

Об этом сообщает издание LADbible.

Событие произошло 28 октября около 09:30 в городке Барут/Марк к югу от Берлина. После сообщений о нападении на ребенка ребенка на место выехали полиция и медики.

По данным правоохранителей, в вольере на ребенка напало и серьезно его ранило по меньшей мере одно дикое животное. В этот момент вместе с девочкой там находились еще двое детей и сотрудник парка.

В результате приступа девочка получила тяжелые травмы головы. Очевидцам, спасателям и работникам парка оказывают психологическую поддержку.

Официально парк дикой природы открывается в 10.00. На сайте заведения указано, что оно будет оставаться закрытым до 2 ноября. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, почему дети находились внутри вольера до начала работы парка.

В парке Иоганнисмюле обитают серые и арктические волки, а также медведи, бизоны, рыси, олени и ламы.

Напомним, в зоопарке в американском штате Пенсильвания 17-месячный мальчик пролез в вольер с хищниками и едва не потерял руку. Пока прохожие спасали ребенка, его родители сидели на скамейке в девяти метрах и смотрели в телефоны.

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