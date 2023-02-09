Воллес исключил возможность немедленной передачи истребителей Украине

По его словам, Лондон сосредоточится на "альтернативных методах".

Британский министр обороны Бен Воллес заявляет, что не стоит ожидать немедленной передачи Украине истребителей. Процесс может занять месяцы.

Об этом он сказал в комментарии BBC.

По его словам, Лондон сосредоточится на использовании альтернативных методов обеспечения воздушного прикрытия Украины с помощью ракет большой дальности и беспилотников.

"Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада помочь во многих отношениях, пытаясь добиться эффекта", — сказал Воллес.

По его словам, было бы "реалистичнее и продуктивнее" предположить, что Британия предоставит ВСУ самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после завершения войны с Россией. Уоллес отмечает, нужно признать, "что это не своеобразное немедленное "посмотрите и дайте целую партию самолетов".

Глава британского Минобороны заявил, что его обязанность — обеспечить Британию и НАТО самолетами, необходимыми для их обороны: "И я имею обязательство помочь Украине, поэтому если бы я отдал все истребители и все танки, это означало бы вывести их из Эстонии. и из Великобритании, а здесь много обязательств".

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте подарил британскому спикеру Линдсею Гойлу шлем одного из лучших украинских пилотов, призывая союзников предоставить современные истребители и создать "коалицию самолетов".

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