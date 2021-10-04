Волны достигали десяти метров: в Омане бушует мощный шторм и наводнение

Волны достигали десяти метров: в Омане бушует мощный шторм и наводнение

Погибли по меньшей мере три человека.

В Омане началась масштабное наводнение из-за мощного тропического циклона "Шахин".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 октября.

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Погибли по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. Кроме того, один человек пропал без вести.

Из прибрежных районов эвакуировали три тысячи жителей, ведь волны достигали десяти метров. Во всей стране закрыли школы и все стройки. В международном аэропорту столицы страны Маскате отложили часть авиарейсов.

По словам синоптиков, шторм может также затронуть Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Новости мира: в Омане из-за мощного тропического циклона погибли по меньшей мере три человека

Как сообщалось, сильная наводнение из-за тайфуна и сезонные ливни охватила Таиланд. Страдает от сильной воды уже половина страны. Особенно досталось северным регионам. Там погибли семь человек, а еще двое пропали без вести. Затоплены не менее 70 000 домов.

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