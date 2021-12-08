Волны, способные снести автомобиль: в Британии и Ирландии свирепствует шторм

Ветер достигает 100 км/ч.
Великобританию и Ирландию второй день терзает мощный шторм "Барра".
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 декабря.
Накануне стихия принесла с собой порывистый ветер до 130 километров в час. Кое-где поднялась еще и метель. Около пятидесяти тысяч человек остались без света, а в большинстве школ приостановили обучение. Упразднили морские и железнодорожные рейсы. Власти также распорядились закрыть для проезда прибрежные дороги.
Как сообщалось, Испанию накрыло снегом: метель налетела на минимум десять регионов. Чуть ли не больше досталось Жирони. Водителям вьюги там прибавили хлопот. Десятки транспортных средств оказались заблокированными под заносами. На дорогах образовались пробки.
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