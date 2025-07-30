Волны цунами накрывают ряд стран после землетрясения в РФ: все, что известно

Предупреждение о цунами / © Associated Press

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Российскую Камчатку 30 июля всколыхнуло мощное землетрясение, вызвавшее волны цунами. Предупреждение объявлено для Японии, Китая, Филиппин и других стран.

Все, что известно о землетрясении в РФ и цунами в разных уголках мира — читайте в материале ТСН.ua.

Дата публикации 12:18, 30.07.25 Количество просмотров 81 Российскую Камчатку всколыхнуло мощное землетрясение, вызвавшее цунами

Предупреждение о цунами

По данным Sky News, первые волны достигли Гавайев после мощного землетрясения, вызвавшего предупреждение о цунами в Тихоокеанском регионе.

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Из-за землетрясения магнитудой 8,8 балла, которое произошло на Дальнем Востоке России, предупреждение объявлено для Японии, Китая, Филиппин и некоторых районов США, включая Гавайи, Калифорнию и Аляску.

The Guardian пишет, что Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в Арена-Коув, штат Калифорния, наблюдались волны цунами высотой 0,5 метра (1,6 фута) выше уровня прилива.

Предупреждение о цунами остается для прибрежных районов Калифорнии от мыса Мендосино, Калифорния, до границы между Орегоном и Калифорнией.

«Если вы находитесь в этой прибрежной зоне, переместитесь вглубь страны на более высокую местность. Предупреждения о цунами означают, что цунами со значительным затоплением возможно или уже происходит. Цунами – это серия опасных волн спустя много часов после начального времени их прибытия. Первая волна может быть не самой большой», — предостерегают жителей.

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По сообщению AP News, цунами поразило прибрежные районы Курильских островов России и обширного северного острова Хоккайдо в Японии. Предупреждения также действуют для Аляски, Гавайев и другого побережья к югу от Новой Зеландии.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что цунами высотой достигало 60 сантиметров (2 фута), когда волны двигались к югу вдоль побережья Тихого океана от Хоккайдо до Токийского залива. Чиновники призывали к осторожности, отметив, что позже могут появиться еще большие волны.

Как сообщает BBC, для большинства прибрежных районов Британской Колумбии, самой западной провинции Канады, было объявлено предупреждение о цунами. Жителям рекомендуют избегать океана, следовать официальным инструкциям и ждать полной безопасности.

Напомним, в ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее цунами высотой до 4 метров. Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 126 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского — на глубине 19,3 км. Однако эхо подземных толчков ощущалось в нескольких регионах Дальнего Востока России.

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Известно, что на Северных Курилах часть территории города Северо-Курильск оказалась под водой. В Петропавловске-Камчатском началась массовая эвакуация, на дорогах образовались большие пробки.

Россия объявила угрозу цунами для залива Авача, где расположена стратегическая подводная база «Рыбачий» — ключевой объект Тихоокеанского флота РФ для ядерных подлодок.

Землетрясение магнитудой 8,7 — предварительно, это самый сильный подземный толчок в регионе с 1952 года. Он продолжался более 7 минут. Ожидается, что афтершоки продлятся минимум месяц. Их магнитуда может достигать 7,5, а колебания до 6 баллов — в Петропавловске-Камчатском.

Это землетрясение стало первым в мире с магнитудой 8 или более с 2012 года. За последние 13 лет на планете не фиксировалось таких сильных подземных толчков.

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