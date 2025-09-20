Волонтер помог раскрыть загадочное убийство двух девушек-подростков, над которым полиция билась 5 лет (фото)

Подростки / © dailymail.co.uk

Пять лет дело об убийстве двух подростков оставалось нераскрытым, пока случайное обнаружение улик волонтером не помогло полиции выйти на след женатого отца-одиночки, который оказался виновным.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Трагедия произошла 13 февраля 2017 года на туристической тропе вблизи городка Делфи, Индиана. 14-летняя Либби Джерман и 13-летняя Эбби Уильямс отправились на прогулку, но больше домой не вернулись. В кадрах мобильного телефона Либби видно, как девушки заметили мужчину, который шел за ними по старому железнодорожному мосту. На видео девушки обмениваются нервными репликами.

«Он там прямо за нами?» — спрашивает Эбби, потому что боится оглянуться, — говорится в записи.

Полиция считает, что убийца заставил девушек спуститься по склону под прицелом оружия. На следующий день их тела нашли в лесу в полумиле от тропы — горло было перерезано. Никаких признаков сексуального насилия не обнаружено. Либби была обнажена, а Эбби — в вещах Либби. Тонкие ветки намеренно положили поверх тел, лежавших рядом под деревьями.

Дело привлекло внимание национальных медиа из-за многочисленных ошибок следствия: было потеряно 70 дней записей показаний, а через два года выпустили неточный фоторобот подозреваемого. Кроме того, пропустили важное «подсказочное письмо», которое могло бы сразу привести к убийце.

Только в сентябре 2022 года волонтер полиции Кэти Шанк, перебирая старые дела, заметила имя «Richard Allen Whiteman», которое ранее неправильно обработали. Оказалось, что это был Ричард Аллен, муж и отец, который жил на той же улице. Его подробные показания и анализ найденных улик, включая пулю, совпадающую с его пистолетом, подтвердили его вину.

Аллен признался, что сначала планировал напасть на взрослую женщину, но случайно встретил девушек, а затем убил их ножом из рабочего инструментария. Суд присяжных признал его виновным по всем пунктам, и он получил максимальный приговор — 130 лет заключения.

Несмотря на приговор, его жена Кэти продолжает утверждать, что он невиновен: «Он замечательный, заботливый, сострадательный отец… не тот монстр, за которого его считают». Большинство жителей Делфи с этим не согласны.

