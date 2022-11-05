Волонтерство по-русски: для оккупантов на Донбасс приобрели древние УАЗики "Буханки" (видео)

Российские армейцы говорят, что эти машины "очень проходимы и людей удобно возить".

Россияне приобрели для оккупантов на Донбассе 82 автомобиля УАЗ, известные в народе еще со времен СССР как "Буханка".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Согласно сообщению, автомобили приобрел так называемый "общероссийский народный фронт". Его представители рассказали, что УАЗики были приобретены на средства "простых сотрудников федеральных органов государственной власти".

Также сообщается, что якобы "представители самых разных министерств перечисляли свои зарплаты, чтобы ребята могли сделать свою боевую работу немного более комфортной и удобной".

Кроме того, на видео мужчина в военной форме уверяет, что российской армии не хватало таких машин, и что они "очень проходимы и людей удобно возить".

Напомним, что в то же время Россия отправляет на фронт мобилизованных почти без подготовки. Все потому, что у "второй армии мира" нет достаточных возможностей для обучения большого количества призывников, объяснили американские аналитики.

Несмотря на такие проблемы, президент РФ Владимир Путин может продолжать скрытую мобилизацию, чтобы достичь своих целей. Об этом тоже сообщили аналитики из США.

Что касается вооружения, то с ним России принялся помогать Иран. Так, 5 ноября немецкие СМИ сообщили, что в Москву прибыл иранский самолет с новой партией дронов-камикадзе и, вероятно, ракетами.

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